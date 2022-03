Francia, da oggi via Green Pass e mascherine al chiuso: “è ora di tornare alla normalità anche in Italia”

14 Marzo 2022 11:17

In Francia, da oggi, addio a Green Pass e mascherine al chiuso. E in Italia prosegue la battaglia di Lega, Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle affinché si eliminino questi due strumenti il prima possibile

Anche la Francia da oggi dice addio a Green Pass e mascherine al chiuso. Nonostante una leggera ripresa dei contagi, – la media degli ultimi 7 giorni è stata di 65.250 casi, contro i 50.646 della settimana precedente, ma senza ripercussioni sugli ospedali – il paese europeo saluta il “pass vaccinal” (Super Green Pass) e l’obbligo di mascherina. Quest’ultima, che non era obbligatoria all’aperto già da inizio febbraio, non sarà più obbligatoria neanche nei luoghi chiusi, eccetto trasporti pubblici e ospedali. Dunque, in tutte le altre attività – e cioè cinema, negozi, stadi, ristoranti, supermercati – si torna alla normalità pre Covid, quindi senza mascherina e senza obbligo di mostrare alcun certificato o QR code.

“Da oggi anche la vicina Francia elimina l’obbligo di Green Pass e mascherina. È ora di tornare alla normalità anche in Italia“. Lo scrive Matteo Salvini su Twitter. Il leader della Lega continua nella sua battaglia per l’eliminazione del certificato e della mascherina al chiuso anche in Italia, rimasta sempre più sola mentre il resto d’Europa elimina ogni restrizione. Il suo post si unisce all’ennesimo appello di Giorgia Meloni e alle insistenze del Movimento 5 Stelle nelle ultime settimane. Previsto in settimana il Consiglio dei Ministri per stabilire la tanto discussa road map che tra aprile e maggio, dopo la chiusura dello stato di emergenza, dovrebbe portare alla fine di questi due strumenti.