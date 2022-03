Caro carburante, la California va incontro ai cittadini: idea rimborsi per automobilisti e mezzi pubblici gratuiti

25 Marzo 2022 13:27

I legislatori dei vari Stati negli Usa stanno generando una serie di proposte per venire incontro ai cittadini che devono fare i conti col caro carburante

Con l’aumento del prezzo del gas e del carburante negli Usa, i legislatori dei vari Stati stanno sviluppando una serie di proposte per aiutare gli automobilisti. Sconti di 400 dollari per tutti i contribuenti sono ad esempio previsti in California: l’iniziativa pensata è quella di ridurre le accise, rendere gratuiti i mezzi di trasporto pubblici e, soprattutto, assegnare 400 dollari al mese mese per ogni possessore di automobile (fino ad un massimo due veicoli a testa), senza alcun tetto di reddito.