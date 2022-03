Il reggino Renato Salvatore Marafioti eletto Presidente dell'”Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico”

28 Marzo 2022 09:36

Reggio Calabria: il reggino Renato Salvatore Marafioti è, da gennaio 2022, il 21° Presidente di AICA, “Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico”

Il reggino Renato Salvatore Marafioti è, da gennaio 2022, il 21° Presidente di AICA, “Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico”, associazione dedicata, in Italia, alla diffusione della cultura e delle competenze digitali. Il dottor Marafioti, laureato in Giurisprudenza specializzato in materia di diritto penale, vanta una lunga esperienza nell’ambito della formazione professionale ICT e, dopo l’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, rimarrà in carica nel triennio 2022-2024. L’evento, importante per l’immagine della nostra città, sarà presentato in Conferenza Stampa mercoledì 30 marzo 2022 alle ore 10.30 presso Palazzo San Giorgio, Salone dei Lampadari – Reggio Calabria.