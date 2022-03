Il procuratore Gratteri in visita allo stand filatelico di Poste Italiane a Cosenza

24 Marzo 2022 17:30

Gratteri in visita allo stand allestito da Poste Italiane in occasione dell’incontro culturale che si è tenuto nei giorni scorsi a Cosenza per i 70 anni di attività della Casa editrice “Luigi Pellegrini editore”

Il procuratore della Dda di Catanzaro, Nicola Gratteri, in visita allo stand allestito da Poste Italiane in occasione dell’incontro culturale che si è tenuto nei giorni scorsi a Cosenza per i 70 anni di attività della Casa editrice “Luigi Pellegrini editore”. Il magistrato è stato omaggiato di una speciale cartolina sulla quale sono riportati l’immagine dell’annullo filatelico, raffigurante Luigi Pellegrini insieme al nuovo logo della Casa editrice, e un francobollo di Leonida Rèpaci.