Petrolio: prezzo continua a scendere, anche il brent torna sotto i 100 dollari

15 Marzo 2022 14:28

Per la prima volta dall’1 marzo raffreddano le quotazioni del greggio, a pesare i lockdown in Cina

Anche il brent, il petrolio del Mare del Nord, torna sotto i 100 dollari al barile. E’ la prima volta che scende sotto questa soglia dall’1 marzo. A raffreddare le quotazioni del greggio, infiammate dalla guerra in Ucraina, stanno contribuendo i lockdown decisi dalla Cina, principale importatore mondiale di greggio. Il brent cede il 6,7% a 99,7 dollari al barile, dopo aver toccato un minimo di 97,4 (-8,8%) mentre il Wti arretra del 7,2% a 95,63 dollari. Anche a New York il prezzo del petrolio è in calo: le quotazioni perdono il 7,25% arrivando a 95,54 dollari al barile.