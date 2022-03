Russia, nonostante le sanzioni Mosca non censura gli artisti italiani: “la musica di Vivaldi è sempre bellissima”

27 Marzo 2022 10:48

L’Ambasciata russa in Italia ha pubblicato su Twitter un post dedicato al compositore veneziano

Molti Stati hanno scelto la via delle sanzioni per spingere la Russia a cessare l’invasione militare dell’Ucraina. Secondo Mosca, però, queste si sono tramutate anche in censura, andando a colpire persino il mondo della cultura. Lo dimostra un post pubblicato su Twitter tramite il profilo dell’ambasciata russa in Italia, nel quale si legge: “in alcuni Paesi è stato deciso di non interpretare Šostakovič, noi invece abbiamo deciso che la musica di Vivaldi è sempre bellissima. Non si può cancellare la cultura”. Il riferimento è in questo caso alle opere di Antonio Lucio Vivaldi, compositore e violinista veneziano, considerato tra i massimi esponenti del barocco musicale.