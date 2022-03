Come l’Unione Europea vuole fermare la guerra: il piano in 10 punti per la pace in Ucraina

25 Marzo 2022 16:14

In un articolo su Politico, il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha spiegato come l’Unione Europea vuole fermare la guerra in Ucraina, attraverso un piano d’azione in 10 punti progettato da Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia. “E’ passato un mese da quando la Russia ha lanciato l’offensiva contro l’Ucraina. Da allora, l’Occidente ha imposto quattro pacchetti di sanzioni contro la Russia, ma la guerra continua. E’ chiaro che non sono misure sufficienti. Occorre fare molto di più e, in fretta” ha detto Morawiecki, che poi ha illustrato il piano punto per punto.