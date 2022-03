Il piano della Russia: dividere l’Ucraina in due, come Corea del Nord e Corea del Sud

27 Marzo 2022 15:11

Secondo l’intelligence ucraina la Russia starebbe cercando di dividere in due l’Ucraina su un modello simile a quello fra Corea del Nord e Corea del Sud

Passato oltre un mese dall’inizio della guerra in Ucraina risulta ormai chiaro che la Russia abbia abbandonato ogni velleità di guerra lampo, cambiando strategia. La resistenza ucraina potrebbe essere stata sottovalutata dai russi che, come dichiarato nei giorni scorsi, si starebbero concentrando maggiormente sulle zone del Donbass e in generale su quelle già occupate. L’idea, secondo l’intelligence ucraina, sarebbe quella di dividere in due il Paese, sul modello coreano. Ne è convinto Kyrilo Budanov, capo dell’intelligence militare di Kiev che, secondo quanto riportato da Ukrinform ha dichiarato: “è un tentativo di creare una Corea del Nord e una Corea del Sud in Ucraina. Dopo i fallimenti vicino Kiev e l’impossibilità di rovesciare il governo centrale dell’Ucraina, c’è motivo di credere che Putin stia considerando uno scenario ‘coreano’ per l’Ucraina: cercherà di imporre una linea di divisione tra le regioni del nostro Paese occupate e quelle non occupate perché non è assolutamente in grado di assorbire l’intero Stato“.

Stando a Budanov, “stiamo già vedendo tentativi di creare autorità ‘parallele’ nei territori occupati, ma la resistenza dei nostri cittadini e le proteste nei territori occupati, le controffensive delle Forze armate ucraine e la graduale liberazione dei territori complicano in modo significativo l’attuazione dei piani del nemico“. Promettendo che presto scatterà una “guerriglia” nei territori in mano ai russi, la conclusione è che alla fine “resterà un solo scenario per i russi, come sopravvivere“.