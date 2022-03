Il ministro Giovannini in visita al Porto di Gioia Tauro: “è una realtà straordinaria, è il più strategico del Paese”

7 Marzo 2022 12:52

Porto di Gioia Tauro, soralluogo del ministro Giovannini e del presidente Occhiuto

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Enrico Giovannini, è arrivato questa mattina a Gioia Tauro, accolto dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e dall’ammiraglio Andrea Agostinelli, presidente dell Autorita’ di sistema portuale per una visita istituzionale nell’area del porto.

“Siamo di fronte ad una realtà straordinaria, quella di Gioia Tauro, che è unica e può diventare un motorino di cambiamento non solo per ciò che riguarda il trasporto marittimo e quindi l’efficienza logistica di tutto il Paese e dell’Europa, ma come dicevamo con il presidente Occhiuto anche per far crescere il retroporto e tutte le realtà delle attività economiche“. Così il ministro delle Infrastrutture e trasporti Enrico Giovannini, oggi in visita al porto di Gioia Tauro (Reggio Calabria), anche per visionare i lavori, già attivi, del bacino di carenaggio, finanziato con i fondi del Pnrr, che consentiranno all’infrastruttura portuale di avere un’ampia zona per le manutenzioni e ristrutturazionI delle grandi navi porta container.

“Ci sono programmi di sviluppo molto importati, sulla Calabria complessivamente come Pnrr e altri fondi, investiremo nei prossimi anni 7 miliardi di euro, non solo per portare l’alta velocità, ma anche per potenziare i porti, la Jonica, e consentire alla Regione di fare quel salto di qualità che è alla sua portata e che è nell’interesse del Paese. Il porto di Gioia Tauro, da questo punto di vista, è una eccellenza che si inquadra perfettamente nella strategia complessiva del governo di trasformare la logistica nazionale integrandola a livello europeo“. Così il ministro delle Infrastrutture e trasporti Enrico Giovannini, oggi in visita al porto di Gioia Tauro (Reggio Calabria).

“A causa del conflitto in Ucraina, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani e tutto il Governo stanno riesaminando il piano per le forniture energetiche e, in quest’ambito, non e’ escluso che si riapra la partita del progetto che riguarda la realizzazione a Gioia Tauro di un impianto di rigassificazione“. Lo ha detto, parlando con i giornalisti nel corso di una visita nel porto di Gioia Tauro, il ministro delle Infrastrutture e della Mobilita’ sostenibile Ernico Giovannini . Il Ministro e’ stato accolto al suo arrivo dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e dal presidente dell’Autorita’ di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio Andrea Agostinelli. “Non conoscevo il progetto – ha aggiunto Giovannini – ma e’ chiaro che, con la situazione che riguarda attualmente i limiti di approvvigionamento energetico, anche questa ipotesi verra’ attentamente valutata“.

“Questo e’ il primo porto che visito in Italia e non e’ un caso perche’ lo ritengo il porto piu’ strategico e di prospettiva del sistema logistico del Paese. Voglio ringraziare i terminalisti e l’Autorita’ di sistema portuale che qui stanno facendo notevoli investimenti per rendere questo porto sempre piu’ performante“. Lo ha detto il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilita’ sostenibile Enrico Giovannini parlando con i giornalisti a margine della visita al porto di Gioia Tauro. Durante4 il breve tour all’interno dello scalo il ministro e’ stato accompagnato dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e dal presidente dell’Autorita’ di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio Andrea Agostinelli. “Sappiamo che bisogna legare il sistema porto al retroporto e per questo – ha aggiunto Giovannini – ho discusso con il presidente Occhiuto sulle problematiche anche del raccordo ferroviario. La Calabria, come sapete, e’ destinataria di ingenti somme del Pnrr non solo sull’ammodernamento e sulla realizzazione dell’alta velocita’ ferroviaria Salerno Reggio ma stiamo lavorando anche con celerita’ sulla 106 per la quale abbiamo stanziato altri 200 milioni di euro“.