Energia, emendamento chiede bonus 100% per impianti fotovoltaici

18 Marzo 2022 15:41

Pannelli fotovoltaici: depositato emendamento dei M5S per bonus 100% sugli impianti

I deputati del Movimento 5 Stelle Aldo Penna e Generoso Maraia hanno depositato un emendamento al Dl Energia per promuovere un rimborso del 100% per chi si doterà di impianti fotovoltaici. È quanto si legge in una nota, che spiega come l’emendamento faccia riferimento agli impianti fotovoltaici collegati alla rete pubblica installati su edifici pubblici o privati che coprono almeno il 150% dei consumi e prevede come conditio sine qua non la cessione a titolo gratuito, alle entrate del bilancio dello stato, degli eventuali ricavi percepiti al netto dei consumi nei primi cinque anni a decorrere dalla messa in esercizio dell’impianto. La proposta, nell’ambito della strategia tesa ad accelerare il tasso di installazione delle fonti rinnovabili, permette l’utilizzo delle risorse stanziate dal Fondo per l’efficientamento energetico ad interventi di realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore rispetto a quella necessaria all’autoalimentazione dell’edificio al quale sono asserviti. I proventi derivanti saranno destinati ad un fondo da istituire presso il Ministero della Transizione ecologica allo scopo di finanziare interventi per la realizzazione degli impianti ad energia rinnovabile da installarsi in spazi pubblici senza consumo di suolo. “L’attuale condizione geopolitica, che si pone nel cuore della transizione ecologica europea – commenta il deputato Penna – ci porta ad una riflessione ancora più profonda sui rischi delle fonti fossili di energia. Puntare sulle rinnovabili significa tendere una mano al futuro, darci la possibilità di ridurre al minimo indispensabile la dipendenza energetica e essere svincolati da qualsiasi forma di ricatto politico e sociale”.