Guerra Ucraina, funziona la mediazione di Erdogan: il ministro degli Esteri russo e quello ucraino si incontreranno il 10 marzo in Turchia

7 Marzo 2022 17:51

Funziona la mediazione di Erdogan fra Russia e Ucraina: il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, e l’omologo ucraino, Dmytro Kuleba, si incontreranno il 10 marzo ad Antalya

Nella giornata di ieri il presidente della Turchia, Receep Tayyip Erdogan, non proprio il leader più democratico presente attualmente alla guida di una nazione, si è impegnato in favore della pace. Secondo quanto dichiarato da un portavoce del presidente, Erdogan ha telefonato direttamente a Vladimir Putin per parlare della guerra in Ucraina e mediare in favore della pace. Mediazione che sembra aver dato i suoi frutti. Erdogan ha proposto un incontro per le negoziazioni di pace il prossimo 10 marzo in Turchia, ad Antalya. Proposta accettata dai ministri degli Esteri dei due Paesi, il russo Sergej Lavrov e l’ucraino Dmytro Kuleba. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu secondo quanto riporta l’agenzia Anadolu.