Guerra Ucraina: “Zelensky si trova in Polonia?”, il dettaglio non è passato inosservato | FOTO

21 Marzo 2022 17:48

“Solo speculazioni, il presidente non è in Ucraina”: sono i commenti dei russi dopo i video della visita ad un ospedale

Una visita in ospedale del presidente Volodymyr Zelensky è finita nell’occhio del ciclone e della propaganda filo-russa. La presa elettrica nel video della clinica in cui sono girate le ripresa al leader ucraino è di tipo E a tre punte, che viene utilizzata in Polonia e Israele. L’Ucraina utilizza, infatti, i tipi C e F, che sono entrambi a due punte. Ciò ha sollevato la possibilità che Zelensky non si trovi in Ucraina e il video fatto circolare sia un fake. “Solo speculazioni, il presidente non è in Ucraina, potrebbe trovarsi in Polonia”, scrivono i russi gettando dubbi sulla sua credibilità.