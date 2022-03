Guerra Ucraina, Zelensky: “Escludere Russia da esecutivo Onu”

1 Marzo 2022 08:38

(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede l’esclusione di Mosca dall’esecutivo Onu, dove siede come membro permanente con diritto di veto. “Uno stato che commette crimini di guerra contro i civili non può essere membro del Consiglio di Sicurezza dell’Onu”, ha detto in un videomessaggio.

“Questa è l’Ucraina. Questa è l’Europa. Questo è il 2022. Il male, armato di missili, bombe e artiglieria, deve essere fermato immediatamente, distrutto economicamente, per dimostrare che l’umanità può difendersi”, ha aggiunto Zelensky, esortando la comunità internazionale a considerare il blocco completo dello spazio aereo per missili, aerei ed elicotteri russi.

Il presidente ha anche definito un crimine di guerra il bombardamento della città di Kharkiv, nell’Ucraina orientale: “Ci sarà sicuramente un tribunale per questo crimine… è una violazione di tutte le convenzioni”, ha dichiarato.

La Russia – ha denunciato – ha effettuato 56 attacchi missilistici contro l’Ucraina dall’inizio dell’invasione cinque giorni fa e ha lanciato un totale di 113 missili da crociera.