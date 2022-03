Ucraina, Zelensky: “siamo sulla strada per la vittoria”. Deluso dall’Ue: “ci aspettiamo che faccia di più”

11 Marzo 2022 16:19

Le parole del Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky sulla guerra in corso e sul comportamento dell’Unione Europea nei confronti del suo paese

Il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha pubblicato un videomessaggio sul proprio profilo Telegram parlando della guerra in corso: “abbiamo già raggiunto una svolta strategica. Siamo già sulla strada per la vittoria“. Si dice però, allo stesso tempo, deluso dal comportamento dell’Unione Europea. “Ieri c’è stato un incontro molto importante dei leader Ue. Sappiamo cosa hanno detto, chi è intervenuto, chi ci ha sostenuto, chi è stato in silenzio e chi ha cercato di rendere la formulazione insufficiente per l’Ucraina: abbiamo bisogno di più forza. Non è quello che ci aspettiamo“ ha detto, come riporta l’agenzia Unian. “Le decisioni dei politici devono coincidere con l’umore dei loro popoli tra i quali c’è molto sostegno: almeno il 60% degli europei è a favore. L’Ue deve fare di più per noi. Ce lo aspettiamo”, ha concluso.