Guerra Ucraina, Zelensky a Scholz: “Nato fermi bombardamenti Russia con no fly zone. Accelerate entrata nell’UE”

1 Marzo 2022 17:48

Volodymyr Zelensky si rivolge al cancelliere tedesco Scholz chiedendo alla Nato una no fly zone sull’Ucraina per fermare i bombardamenti della Russia. Il presidente ucraino chiede inoltre di accelerare l’entrata nell’Unione Europea

“Ho avuto una conversazione telefonica con il cancelliere Olaf Scholz. Ha parlato dei bombardamenti russi nei quartieri residenziali deelle città ucraine durante i colloqui di pace. Ha sottolineato la necessità di chiudere lo spazio aereo sull’Ucraina. Il lavoro sull’adesione dell’Ucraina all’UE deve essere accelerato“. In un messaggio Twitter il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha reso noto il contenuto del recente contatto telefonico avuto con Olaf Scholz, cancelliere della Germania. Zelensky ha chiesto l’intervento della Nato per fermare i bombardamenti russi con una no fly zone. Solo dopo la fine dei raid aerei potranno esserci veri colloqui di pace. Il leader ucraino ha poi chiesto di accelerare i tempi per far aderire l’Ucraina all’Unione Europea, richiesta formalmente presentata lo scorso 28 febbraio.