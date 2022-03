Guerra Ucraina, soldato russo catturato: “Putin convinto di vincere subito, avevamo cibo per 3 giorni”

2 Marzo 2022 16:12

Un soldato catturato in Ucraina svela alcuni dettagli del piano della Russia: Putin convinto di vincere in 3 giorni, le scorte militari bastavano per quel lasso di tempo

“Putin pensava di prendere l’Ucraina in tre giorni. Le scorte di viveri che ha distribuito ai suoi soldati quando li ha inviati a combattere bastavano per quel lasso di tempo“. Lo ha dichiarato un soldato russo catturato in Ucraina, in un video divenuto ben presto virale sui social. In una guerra in cui fake news, propaganda e mezze verità scorrono parallelamente a bombe e proiettili, anche i filmati sui social possono essere strumentalizzati a favore di una o dell’altra parte. Vera o meno che sia, il filmato rappresenta una confessione forzata in merito ai piani di Putin: una guerra lampo, della durata di 3 giorni, previsione ormai sfumata (siamo al settimo giorno, ndr). “Per ordine della massima dirigenza della Federazione russa i militari sono stati privati di cellulari e documenti“, afferma ancora il soldato che appare legato su una sedia, con in testa una vistosa benda, piena si sangue, stretta intorno alla fronte.