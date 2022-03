Guerra Ucraina, si schiera anche la Formula 1: la Haas licenzia il pilota russo Nikita Mazepin

5 Marzo 2022 11:16

Decisione drastica della Haas: la scuderia di Formula 1 licenzia il pilota russo Nikita Mazepin in seguito agli sviluppi della guerra fra Russia e Ucraina

Le voci si rincorrevano già da qualche giorno, mancava solo l’ufficialità arrivata nelle ultime ore: la Haas ha licenziato il pilota russo Nikita Mazepin. Ma non solo: la scuderia di Formula 1 ha deciso anche di rescindere il contratto con lo sponsor principale, l’azienda chimica Uralkali, di proprietà del padre di Mazepin. Una decisione maturata in seguito agli sviluppi della guerra in Ucraina: “la Haas ha deciso di terminare con effetto immediato il rapporto con Uralkali e il contratto di Nikita Mazepin. Come l’intera comunità della F1“, si legge nelle poche righe dell’annuncio, “siamo colpiti e rattristati dall’invasione dell’Ucraina e speriamo in una veloce e pacifica conclusione del conflitto“. Al posto di Mazepin la Haas dovrebbe ora comunicare l’ingaggio di Pietro Fittipaldi.