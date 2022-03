Guerra Ucraina, il presidente polacco Duda: “Putin userà armi chimiche se in difficoltà, a quel punto interverrà la NATO”

13 Marzo 2022 12:48

Andrzej Duda, presidente della Polonia, non nasconde la preoccupazione per il possibile uso di armi chimiche da parte di Putin: a quel punto la NATO interverrebbe militarmente

“Se mi state chiedendo se Putin possa usare armi chimiche, penso che Putin possa usare qualunque cosa in questo momento, specialmente quando si trova in una situazione difficile“. Lo afferma Andrzej Duda, presidente della Polonia, nel corso di un’intervista alla BBC. Il leader polacco non nasconde una certa preoccupazione per l’utilizzo di armi chimiche da parte della Russia, in particolar modo se Putin si trovasse in difficoltà nell’avanzata militare in ucraina. Interpellato sull’eventuale risposta della NATO a questo scenario, Duda ha risposto con franchezza: “tutti speriamo che non osi farlo. Ma… se usasse armi di distruzione di massa, questo sarebbe un cambio di gioco completo“. Potrebbe essere il punto di non ritorno, quello in cui la NATO interverrebbe militarmente nel conflitto.