Guerra Ucraina, paura dalla Sante Sede: “la Russia vuole bombardare la Cattedrale di Santa Sofia a Kiev, è patrimonio Unesco”

1 Marzo 2022 17:19

Secondo l’ambasciata ucraina presso la Santa Sede, la Russia avrebbe intenzione di bombardare la Cattedrale di Santa Sofia a Kiev, è patrimonio Unesco

Una guerra che non ha rispetto nè per la religione, nè per la bellezza dell’arte. Del resto, proiettili e bombardamenti hanno davvero poco a che fare tanto sia con l’una che con l’altra. Dall’ambasciata ucraina presso la Santa Sede arriva una notizia drammatica: “secondo l’intelligence, le truppe russe stanno preparando un attacco aereo sulla Cattedrale di Santa Sofia a Kiev, patrimonio dell’Unesco“. La Russia potrebbe sferrare un attacco su uno dei luoghi simbolo dell’Ucraina, la splendida Cattedrale della capitale Kiev, inserita fra i patrimoni dell’umanità dell’Unesco. Si tratta di una chiesa ortodossa con una storia millenaria, risalente al Rus’ di Kiev, costruita fra il 1050 e il 1060. Una storia che rischia di scomparire sotto le bombe e con essa anche una parte dell’identità ucraina.