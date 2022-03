Guerra Ucraina Russia, allarme attacchi hacker in Italia

6 Marzo 2022 00:02

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, in Italia è allarme per un possibile rischio di attacchi hacker. Da oggi, infatti, avverte la Computer Security Incident Response Team, “sono attesi attacchi informatici provenienti dalla Russia e da Paesi orientali, indirizzati su vasta scala anche verso l’Italia, probabilmente in virtù degli aiuti umanitari che si stanno offrendo”. Le aziende sanitarie e ospedaliere, purtroppo, sottolinea la struttura istituita presso l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, “sono un obiettivo molto sensibile”.

Il consiglio è di alzare “al massimo i livelli di sicurezza, chiedendo ai vostri referenti aziendali e ai fornitori di monitorare in tempo reale i sistemi di sicurezza. Massima attenzione alla posta elettronica, all’antivirus, ai siti esposti verso l’esterno. Purtroppo, anche queste, sono azioni di guerra”.