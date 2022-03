Guerra Ucraina, il sindaco di Kiev smaschera la Russia: “il ritiro delle truppe è falso, esplosioni e sirene tutta la notte”

30 Marzo 2022 12:51

Il sidanco di Kiev, Vitali Klitschko, smaschera la Russia: l’annuncio del ritiro delle truppe è falso, la Capitale terrorizzata da esplosioni e sirene

“Ieri abbiamo ricevuto la notizia che le forze russe si sarebbero allontanate da Kiev, ma questo non è vero. Tutta la notte abbiamo sentito le sirene e ci sono state enormi esplosioni a Est di Kiev mentre sono continuati i combattimenti nella parte settentrionale e la gente continua a morire“. A dichiararlo è stato Vitali Klitschko, sindaco di Kiev, nel corso dell’intervento al gruppo di lavoro sull’Ucraina del Comitato europeo delle regioni. Ieri, al termine delle negoziazioni di Istanbul, la Russia aveva aperto al progressivo ritiro delle truppe che assediano la Capitale, ma nella notte la situazione non è cambiata. “La ragione di questa maledetta guerra è che l’Ucraina vuole essere un Paese indipendente e parte della famiglia europea, ispirandosi a valori democratici. Non vogliamo vivere sotto il regime autoritario dell’impero russo, dove non c’è rispetto per i diritti umani e per la libertà di stampa“, ha concluso Klitschko.