Guerra Ucraina: Rende pronta ad accogliere i profughi, le info utili per i cittadini che vogliono ospitarli

5 Marzo 2022 10:07

Guerra Ucraina: l’appello dell’amministrazione comunale che chiede ai cittadini disponibilità di ospitare i profughi

Anche Rende è pronta ad accogliere i profughi provenienti dalle zone di guerra. Con un appello rivolto a cittadini e associazioni, l’amministrazione comunale ha chiesto la disponibilità ad ospitare in case o strutture private. Le adesioni saranno raccolte e monitorate dai servizi sociali. Per aderire basta compilare un questionario e spedirlo via mail all’indirizzo: servizisociali@comune.rende.cs.it e attendere di essere contattati dalle assistenti sociali del comune. Le famiglie ospitanti, così come i soggetti ospitati, saranno supportate dal comune attraverso l’equipe multidisciplinare che comprende mediatori culturali, educatori e psicologi.

