Guerra Ucraina, Putin minaccia Papa Francesco: “se va da Zelensky, relazioni con Russia compromesse”

25 Marzo 2022 11:37

Putin non vede di buon occhio la possibilità che papa Francesco possa andare a Kiev: sarebbe una mossa in appoggio agli USA, ancor prima che a Zelensky, in grado di compromettere le relazioni fra Russia e Santa Sede

“Papa Francesco non deve andare a Kiev. Se visitasse l’Ucraina adesso, farebbe un favore non tanto a Zelensky ma agli Stati Uniti“. Sarebbe questo l’ultimatum lanciato da Vladimir Putin direttamente al Pontefice, secondo quanto riportato da “Il Corriere della Sera”. Un altolà fatto pervenire direttamente alla Segreteria di Stato del Vaticano. Putin vuole evitare che Papa Francesco possa accettare l’invito del presidente Volodymyr Zelensky ha visitare la capitale Kiev, imponendo di fatti un comprensibile cessate il fuoco. Una scelta che secondo Putin avrebbe il sapore di una presa di posizione, in favore dell’Occidente, da parte del Pontefice. Le relazioni con Mosca, già complicate per la netta reprimenda che Bergoglio ha rivolto a Putin, a più riprese, in queste settimane, finirebbe per risultare definitivamente compromessa. Inoltre, secondo quanto riporta “Libero Quotidiano”, sarebbe pronto un cambio all’ambasciata russa presso la Santa Sede: Aleksandr Adveev, diplomatico apprezzato in Vaticano, in Italia dal 2013, sarebbe pronto a lasciare il posto ad Alexei Paramonov, direttore del dipartimento europeo del ministero degli Esteri, che nei giorni scorsi ha minacciato ritorsioni contro l’Italia per il suo appoggio all’Ucraina.