Guerra Ucraina, novità nel quarto round di negoziati: soluzione per cessate il fuoco e ritiro delle truppe

13 Marzo 2022 13:47

In settimana è previsto il quarto round di negoziati fra Russia e Ucraina: secondo Mykhailo Podoliak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sul tavolo ci sarebbe una novità riguardante cessate il fuoco e ritiro delle truppe

Nelle giornate di lunedì 14 o martedì 15 marzo le delegazioni di Russia e Ucraina potrebbero incontrarsi per il quarto round di negoziati. A riferirlo è stato Mykhailo Podoliak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo quanto riportato dalla CNN. “Non appena saranno stabiliti i reciproci formati, sarà programmato il quarto round di negoziati. Potrebbe essere domani, dopodomani“, ha dichiarato Podoliak, sottolineando una novità sul piano delle negoziazioni riguardante una possibile soluzione per il cessate il fuoco: “ci sono varie proposte sul tavolo dei negoziati ora, anche su una soluzione politica e, soprattutto, su una soluzione militare. Intendo una formula per un cessate il fuoco e il ritiro delle truppe“.