8 Marzo 2022 13:49

Le parole del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in merito al compito e all’obiettivo dell’Alleanza Atlantico sul conflitto tra Russia e Ucraina

La Nato si assicurerà che “il conflitto non si estenda al di fuori dell’Ucraina“ perché se succedesse “la situazione potrebbe finire fuori controllo. Il compito” dell’Alleanza Atlantica è quello di “porre fine a questo conflitto, non di espanderlo”. Lo ha affermato il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in conferenza stampa a Riga, in Lettonia, al fianco del presidente della repubblica baltica Egils Levits.