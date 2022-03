Guerra Ucraina, Medvedev: “Russia potrebbe usare armi nucleari in 4 casi”

26 Marzo 2022 08:59

(Adnkronos) – Guerra Ucraina, la Russia potrebbe usare armi nucleari in quattro casi. Ad affermarlo il vice segretario del Consiglio di sicurezza ed ex presidente russo Dmitry Medvedev. Li elenca la Pravda Ucriana, citando l’Agenzia di propaganda russa Rbc. Secondo Medvedev, Mosca potrebbe usare armi nucleari non solo se il suo territorio venisse direttamente colpito da armi analoghe, ma anche se queste fossero usate contro i suoi alleati.

Il terzo caso in cui sarebbe possibile per la Russia ricorrere alla potenza atomica sussisterebbe di fronte a un’invasione delle infrastrutture critiche, a seguito della quale le forze di deterrenza nucleare russe sarebbero paralizzate. Il quarto caso sarebbe infine quello di un atto di aggressione contro la Russia o i suoi alleati, a seguito del quale l’esistenza del paese fosse minacciata.