Guerra Ucraina, Lamorgese: “previsti 7-8 milioni di profughi. Molti già in Italia, abbiamo rafforzato controlli”

7 Marzo 2022 13:12

Italia attiva nell’accoglienza dei profughi in fuga dalla guerra in Ucraina: il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, fa il punto della situazione

“E’ un momento delicato per un Paese vicino al nostro che è in guerra e ci comporterà una serie di attività di accoglienza sui profughi. A Bruxelles abbiamo parlato di numeri alti di profughi, dai sette agli otto milioni“. È quanto dichiarato dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, presente a Potenza per l’inaugurazione della sezione della Dia, direzione investigativa antimafia della Basilicata. In merito all’accoglienza dei profughi in fuga dalla guerra in Ucraina da parte dell’Italia, Lamorgese ha aggiunto: “finora abbiamo circa 14 mila arrivi ma molti sono andati in famiglie e in case di parenti. Certo, il numero aumenterà: la cosa importante è farsi trovare pronti. Abbiamo rafforzato i controlli. Un tragico conflitto che vede una popolazione in grande sofferenza, noi non faremo mancare il nostro aiuto. I tragici eventi ci vedono in prima fila come amministrazione dell’Interno e come Governo“.