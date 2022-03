Guerra Ucraina, la Russia pronta a usare l’agente nervoso paralizzante “Sarin”: distribuiti antidoti agli ufficiali

26 Marzo 2022 15:37

La Russia sarebbe pronta a utilizzare armi chimiche come l’agente nervoso paralizzante “Sarin” nella guerra in Ucraina: secondo fonti ucraine, agli ufficiali sarebbe già stato consegnato un antidoto

Cresce di giorno in giorno la paura che la Russia possa decidere di impiegare armamenti chimici nel corso della guerra in atto in Ucraina. Non solo proiettili, tank e bombardamenti aerei, Mosca sarebbe pronta anche ‘giocare sporco’ impiegando veleni e altre sostanze chimiche contro l’esercito ucraino. Lo riportano gli analisti volontari di InformNapalm citati, attraverso Telegram da “Ukraine Now”: “Mosca si prepara a usare veleni e altre sostanze chimiche contro i nemici, mentre agli ufficiali razzisti vengono dati degli antidoti“. Il giornale fa riferimento ad alcune prove riguardanti fiale di atropina, antidoto per avvelenamento chimico, fornite in dotazione al personale di comando dell’esercito russo. Allo stesso tempo, sarebbero state fornite anche alcune tipologie di veleno come l’agente nervoso paralizzante ‘Sarin’.