Guerra Ucraina: la Lega di Lamezia Terme aderisce alla catena solidale a favore della popolazione

5 Marzo 2022 10:03

La nota della segreteria Cittadina Lega Salvini Premier-Lamezia Terme

“A partire dal 6 fino al 13 marzo compreso verrà effettuata una raccolta urgente di beni di prima necessità, in particolare cibo e medicinali nelle sedi di Via Gorizia, 32 e Corso Numistrano. I nostri punti di riferimento rimarranno per l’occasione aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30. Invitiamo i cittadini a mobilitarsi a favore di una causa che deve vederci tutti uniti in uno sforzo collettivo teso a lenire le immani sofferenze che sta patendo il popolo ucraino in questo terribile momento della storia. Lo sforzo che promuoveremo a partire da domani sarà il primo di una serie di iniziative a carattere umanitario che vedrà la Lega in prima linea insieme alle forze sociali e politiche del paese”. Lo afferma in una nota la segreteria Cittadina Lega Salvini Premier-Lamezia Terme.