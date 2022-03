Guerra Ucraina, imboscata russa alla troupe di Sky News: raffica di proiettili contro la macchina, giornalista ferito [VIDEO]

5 Marzo 2022 11:59

La troupe di Sky News finisce in un’imboscata dell’esercito russo: raffica di proiettili contro la macchina, un giornalista britannico resta ferito

Momenti di grande paura, filmati live attraverso le proprie telecamere. Sembra la scena di un film ripresa in prima persona, ma è la realtà di quello che sta accadendo in Ucraina. La troupe di Sky News UK è stata il bersaglio di un’imboscata messa in atto dall’esercito russo. Il reporter Stuart Ramsey, il cameraman Richie Mockler e 3 produttori erano diretti nella cittadina di Bucha, 30 km da Kiev, nella quale era stato distrutto un convoglio russo. A un checkpoint i soldati ucraini consigliano loro di far ritorno nella capitale Kiev, ma a durante il viaggio di ritorno la macchina finisce in un’imboscata. Una raffica di proiettili colpisce il veicolo ferendo il giornalista alla schiena.

“Dal nulla è partita una piccola esplosione, ho visto qualcosa colpire la macchina e una ruota scoppiare“, scrive Ramsey. Due pallottole hanno raggiunto il giubbotto antiproiettile del cameraman Richie Mockler, un’altra Ramsey. I due, insieme al resto del team della testata – i produttori Martin Vowles, Andrii Lytvynenko e Dominique Van Heerden – sono poi riusciti a uscire dal veicolo e si sono rifugiati in una fabbrica nelle vicinanze. Dopo ore di tensione, sono stati riportati dalla polizia ucraina a Kiev.

“Fonti fidate ci avevano detto che la situazione era tranquilla“, spiega Ramsey. “Pensavamo che fossero gli ucraini a spararci contro e che fosse un errore, quindi gli urlavamo che eravamo giornalisti, ma i proiettili continuavano ad arrivare“, racconta l’inviato. In seguito la troupe verrà informata che ad aprire il fuoco su di loro è stata una squadra di ricognizione russa: “il punto è che siamo stati molto fortunati – dice Ramsey – Ma migliaia di ucraini stanno morendo, le famiglie sono nelle mire delle squadre d’assalto russe proprio come lo siamo stati noi. Questa guerra peggiora ogni giorno“.