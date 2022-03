Guerra Ucraina e Covid, Draghi: “i profughi o fanno il tampone ogni 48 ore o accettano di vaccinarsi”

9 Marzo 2022 15:54

Le parole del Presidente del Consiglio Mario Draghi, in question time alla Camera, in merito ai profughi ucraini e all’accoglienza del nostro paese

E’ in corso il question time alla Camera. Tra gli argomenti, ovviamente, quello legato al conflitto in Ucraina e alle “mosse” italiane. “Sul fronte sanitario i profughi o fanno il tampone ogni 48 ore o accettano di vaccinarsi“, ha detto il Premier Mario Draghi. “Il dipartimento della protezione civile – ha proseguito – provvede alla ricognizione dei posti letto e al trasferimento pazienti, inoltre per gli ucraini nei centri di prima accoglienza è prevista assistenza sanitaria, sociale, psicologica, orientamento legale e corsi di lingua italiana. Nei centri sono previsti servizi anche finalizzati all’integrazione e alla formazione professionale”, ha specificato il Presidente del Consiglio, snocciolando poi i numeri relativi ai cittadini ucraini scappati dal conflitto e arrivati nel nostro paese. “All’8 marzo sono arrivati 21.095 cittadini ucraini, oggi sono 23.872, principalmente dalla frontiera italo-slovena, oltre il 90% sono donne e bambini: ieri 10.500 donne, oggi 12 mila, gli uomini erano 2mila ieri, oggi 2.200, i bambini 8.500 ieri e oggi 9.700. Il flusso è certamente destinato ad aumentare”, ha concluso Draghi.