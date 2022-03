Guerra Ucraina, anche Topolino in campo per la pace: Disney blocca l’uscita dei suoi film in Russia

1 Marzo 2022 12:00

Anche la Disney ha deciso di schierarsi nella guerra delle sanzioni verso Mosca: il colosso del cinema vieta l’uscita dei suoi film in Russia

Topolino scende in campo per la pace e si schiera dalla parte dell’Ucraina. Anche la Disney ha scelto di prendere posizione in merito alla guerra che vede contrapposte Russia e Ucraina. Come annunciato da un portavoce, il gigante del cinema americano ha vietato l’uscita dei propri film in Russia. Nella nota ufficiale si legge: “a causa dell’invasione non provocata dall’Ucraina, abbiamo deciso di mettere in pausa l’uscita dei nostri film, tra cui l’imminente Turning Red di Pixar. Prenderemo future decisioni in base all’evolversi della situazione e siamo al lavoro con i nostri partner delle Ong per fornire aiuti urgenti e assistenza umanitaria ai rifugiati“.