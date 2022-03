Guerra Ucraina, Cina e Russia più unite che mai: “amicizia solida come roccia, portiamo pace nel mondo”

7 Marzo 2022 10:33

La Cina conferma la sua amicizia con la Russia: un rapporto “solido come una roccia”, fra due Paesi che vogliono portare “pace e stabilità nel mondo”

Un’amicizia duratura “solida come una roccia“. Il ministro degli Esterci cinese, Wang Yi, descrive così il rapporto fra Cina e Russia, due Paesi che contribuiscono a portare “pace e stabilità nel mondo“. Parlando in una conferenza stampa a margine dei lavori annuali del Parlamento, Wang ha aggiunto che “la relazione Cina-Russia non è apprezzata per la sua indipendenza. Si basa sulla non alleanza, sul non confronto e sul non prendere di mira qualsiasi terza parte. I due Paesi manterranno il focus strategico e continueranno ad approfondire il partenariato strategico globale di coordinamento per una nuova era“.

La Cina è disposta a “fare le necessarie mediazioni e a partecipare alla mediazione internazionale” sulla crisi in Ucraina: il ministro degli Esteri Wang Yi, ha aggiunto che Pechino è pronta a continuare a svolgere “un ruolo costruttivo per facilitare il dialogo e per la pace, lavorando a fianco della comunità internazionale per svolgere la necessaria mediazione“. La Cina “è disposta a continuare a svolgere un ruolo costruttivo nella promozione dei colloqui tra Russia e Ucraina”, ha assicurato Wang, secondo cui “bisogna prevenire una crisi umanitarie su larga scala“.

Il vero obiettivo “della strategia indo-pacifica degli Stati Uniti è quello di stabilire una versione ‘indo-pacifica della Nato“: il ministero degli Esteri Wang Yi ha sollecitato Washington “a guardare alle relazioni bilaterali con raziocinio, riportandole su uno sviluppo sano e stabile“. Cina e Stati Uniti devono puntare “ai tre principi del rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e della cooperazione vantaggiosa per tutti. La competizione tra i principali Paesi non dovrebbe essere all’ordine del giorno e il gioco a somma zero non è la scelta giusta“, ha concluso il ministro.