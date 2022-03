Guerra Ucraina, Biden: “Ci assicureremo disponga armi per difendersi da Russia”

15 Marzo 2022 00:00

(Adnkronos) – “Ci assicureremo che l’Ucraina disponga delle armi per difendersi dall’invasione” della Russia. “Invieremo denaro, cibo e aiuti per salvare vite ucraine. Daremo il benvenuto ai rifugiati ucraini a braccia aperte”. Così in un tweet il presidente Usa Joe Biden.