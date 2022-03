Da Mosca: “pausa delle operazioni militari per evacuare i civili”. Zelensky: “la Russia dovrà risarcire l’Ucraina”

3 Marzo 2022 13:45

La Russia ha annunciato delle pause dal conflitto per consentire ai civili ucraini di evacuare

Il ministero della Difesa russo, citato dalla Tass, ha annunciato delle “pause” nelle operazioni dell’esercito russo per favorire l’evacuazione di civili dall’Ucraina attraverso “corridoi umanitari”. “Siamo pronti a creare corridoi umanitari ovunque, in qualsiasi momento”, ha detto. E nel frattempo c’è grande attesa per il secondo round di negoziati previsto per oggi (era alle 13 ma è slittato di un paio d’ore, fanno sapere dal territorio russo). La delegazione ucraina è in viaggio in elicottero verso Brest, dove si svolgeranno i colloqui. Lo afferma un membro della delegazione di Kiev. E il presidente francese Macron, che ieri ha annunciato che “saranno ancora giorni duri e che è solo Putin a volere la guerra”, continua la sua opera di mediazione e, come confermato da fonti dell’Eliseo, questa mattina ha parlato al telefono sia con Putin che con Zelensky. Quest’ultimo ha spiegato che la Russia risarcirà l’Ucraina per tutti i danni subiti durante guerra: “ripristineremo ogni casa, ogni strada, ogni città”, ha detto in un nuovo video.