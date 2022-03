Guerra in Ucraina, paura di un conflitto nucleare. Il capo dell’esercito svizzero: “buona idea fare scorte d’emergenza di cibo e acqua”

6 Marzo 2022 15:00

Il capo dell’esercito svizzero, Thomas Süssli, lancia un appello alla calma alla popolazione svizzera ma “non è sicuramente una cattiva idea tenersi pronti, ad esempio allestendo scorte d’emergenza”

La guerra in Ucraina e l’invasione russa sta creando una grande tensione tra la Nato e l’Usa da una parte e la Russia di Putin dall’altro. Il capo dell’esercito svizzero, Thomas Süssli, lancia un appello alla calma alla popolazione svizzera ma “non è sicuramente una cattiva idea tenersi pronti, ad esempio allestendo scorte d’emergenza”, afferma in un’intervista a Blick Tv raccomandando di avere da mangiare e bere “per 5 giorni con 9 litri a persona di provviste d’acqua. Pur aggiungendo che non ci sono indizi che fanno ipotizzare un conflitto nucleare”.