Guerra in Ucraina: notte di bombe sulle città, convoglio militare russo lungo oltre 60 chilometri verso Kiev [LIVE]

1 Marzo 2022 09:25

Guerra in Ucraina: notte di bombe sulle città, una base militare in fiamme vicino alla capitale. Truppe di Mosca alle porte di Kherson

La Russia ha intensificato l’offensiva militare contro l’Ucraina. Le sirene antiaeree hanno squarciato la notte di molte città ucraine, Kiev compresa. Una colonna di mezzi russi lunga oltre 60 chilometri sta dirigendo verso la capitale, nel Sud Kherson è circondata dalle truppe di Putin. La situazione diventa sempre più esplosiva, seppur sono iniziati i colloqui per la pace che, al momento, non hanno portato a nulla.

Ucraina, nuovo attacco su Kharkiv

Immagini televisive, rilanciate sui social, mostrano una forte esplosione dopo quello che potrebbe essere un missile o una bomba detonata presso la sede del governo regionale. Secondo la Bbc l’obiettivo era il governatore di quella regione.

Zelensky: “la Russia non può essere membro del Consiglio di Sicurezza Onu”

“Uno stato che commette crimini di guerra contro i civili non può essere membro del Consiglio di Sicurezza dell’Onu”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio in cui ha chiesto l’esclusione di Mosca dall’esecutivo Onu, dove siede come membro permanente con diritto di veto. “Questa è l’Ucraina. Questa è l’Europa. Questo è il 2022. Il male, armato di missili, bombe e artiglieria, deve essere fermato immediatamente. Distrutto economicamente. Per dimostrare che l’umanità può difendersi”, ha aggiunto.

Guerra in Ucraina: la Cecenia ammette perdite

Il leader ceceno Kadirov ha ammesso la morte di due combattenti in Ucraina: “ci sono purtroppo due morti tra i nativi della Repubblica cecena. E sei feriti”.