2 Marzo 2022 19:36

Guerra in Ucraina: nella base di Aviano il livello di allerta passa da Bravo a Charlie

L’invasione della Russia in Ucraina sta destando enorme preoccupazioni negli stati aderenti alla Nato e agli Stati Uniti. Nella base di Aviano per paura di una escalation militare sono aumentate le misure di sicurezza ed il livello di allerta è passato da Bravo a Chiarlie. Proprio in queste ore l’assemblea delle Nazioni Unite a stragrande maggioranza ha approvato la risoluzione di condanna contro la Russia: i voti a favore sono stati 141, cinque contrari e 35 gli astenuti.