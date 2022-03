Guerra in Ucraina, la Russia per la prima volta lancia missile ipersonico Kinzhal [VIDEO]

19 Marzo 2022 19:00

Guerra in Ucraina, la Russia per la prima volta lancia missile ipersonico Kinzhal: obiettivo un deposito di munizioni sotterraneo a Delyatyn

Per la prima volta, la Russia ha lanciato un missile ipersonico Kh-47M2 Kinzhal contro un deposito di munizioni sotterraneo a Delyatyn, nella regione di Ivano-Frankovsk, in Ucraina, non lontano dal confine con la Romania. Lo ha rivendicato il ministero della Difesa a Mosca. L’obiettivo era, in epoca sovietica, un deposito per le testate nucleari.

Kinzhal ha una gittata di 2mila chilometri, se lanciato da un Mig, può raggiungere la velocità di Mach10 (12 mila chilometri l’ora), e segue una traiettoria non prevedibile.