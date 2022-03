Guerra in Ucraina: la Russia blocca Facebook

4 Marzo 2022 19:22

Guerra in Ucraina: annunciato il blocco di Facebook in Russia

Mentre l’offensiva russa in Ucraina si fa sempre più pressante con l’assedio delle città e bombardamenti che stanno procurando morte, feriti e distruzione, l’Autorità russa per le comunicazioni ha annunciato il blocco di Facebook in Russia accusando il social network di “discriminare” i media russi. Lo riporta l’agenzia russa Interfax.