Guerra in Ucraina: in Serbia manifestazione in favore di Putin e della Russia | FOTO e VIDEO

13 Marzo 2022 21:08

Guerra in Ucraina: prosegue l’offensiva russo in terra ucraina. Oggi in Serbia manifestazione in favore di Putin

Mentre prosegue l’offensiva russa in terra ucraina con bombardamenti a tappeto in numerose città che hanno provocato morti e feriti. In questo fine settimana numerose piazze in Europa si sono riempite di manifestanti contro la guerra in Ucraina, con Firenze che ha accolto un discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky trasmesso da un maxischermo, in Serbia, invece, in molti hanno acclamato Putin e la Russia contro l’Unione europea. In alto la FOTOGALLERY, in basso i VIDEO.