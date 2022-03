Guerra in Ucraina, Zelensky chiede una trattativa con Putin ma avverte: “qualsiasi fallimento porterà alla terza guerra mondiale”

20 Marzo 2022 17:54

Guerra in Ucraina, Zelensky: “dobbiamo sfruttare ogni opportunità per negoziare con Putin, se questi tentativi falliscono, allora vuol dire che questa è la terza guerra mondiale”

Mentre prosegue l’offensiva russa in Ucraina, arrivano forte e chiare le parole del presidente Volodymyr Zelensky: “sono pronto per i negoziati. Senza ciò non saremo in grado di porre fine a questa guerra. Tutte le persone che pensano che questo dialogo sia superficiale e che non risolverà nulla – sottolinea- non capiscono che è molto prezioso. Se abbiamo solo l’1% di possibilità di fermare questa guerra, dobbiamo cogliere questa opportunità, dobbiamo farlo. Dobbiamo sfruttare ogni opportunità in modo da poter negoziare e parlare con Putin. Se quei tentativi falliscono, significa che è una terza guerra mondiale”, conclude.