Guerra in Ucraina, fondi per la prima accoglienza. De Nisi: “Regione Calabria ha dimostrato di avere una marcia in più”

5 Marzo 2022 17:09

Guerra in Ucraina, il consigliere regionale di maggioranza: “dimostrazione di notevole concretezza che permette di dare certezze al mondo del volontariato e degli enti locali con risorse certe individuate in tempi celeri”

“Una dimostrazione di grande sensibilità e spiccato senso di solidarietà in un momento storico particolarmente complesso”. Così il consigliere regionale Francesco De Nisi sulle due delibere con cui la giunta regionale della Calabria, presieduta dal presidente Roberto Occhiuto, consente ai sindaci calabresi che ne faranno richiesta di destinare alcune abitazioni a quei cittadini dell’Ucraina in fuga dal conflitto e prevede lo stanziamento di fondi per la prima accoglienza. “La nostra regione – aggiunge De Nisi – non si tira indietro di fronte al dramma che in questi giorni è sotto gli occhi di tutti, nella consapevolezza di essere figli di uno stesso pianeta in cui la mano tesa a favore di chi ha bisogno dovrebbe rappresentare la barra capace di guidare la pacifica e benevole convivenza tra i popoli”. De Nisi, inoltre, rivolge parole di encomio al presidente Occhiuto “interprete del sentimento che in questo triste momento alberga nell’animo dei calabresi, sempre pronti a slanci di altruismo senza se e senza ma, e, soprattutto, per avere dimostrato spiccata sensibilità istituzionale affrontando la questione in tempi rapidi”. De Nisi conclude: “il presidente Occhiuto e la giunta regionale hanno dato dimostrazione di notevole concretezza che permette di dare certezze al mondo del volontariato e degli enti locali con risorse certe individuate in tempi celeri, dimostrando una marcia in più e una spiccata capacità di risolvere i problemi”. Le due delibere sono finanziate dal Por Calabria. Si tratta di 4 milioni per la rifunzionalizzazione delle abitazioni, e di 1,2 milioni per le spese di accoglienza per i cittadini ucraini.