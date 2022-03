Guerra in Ucraina: è boom di minori davanti ai social e tv

12 Marzo 2022 14:09

Guerra in Ucraina: i minori che si informano sui canali e sui social della rete sono aumentati mediamente del 45%

Il consumo televisivo di trasmissioni tv da parte degli under 18 è aumentato del 11% nell’ultima settimana e ha coinvolto sia telegiornali che programmi preserali. Una ricerca dell’agenzia di comunicazione Klaus Davi realizzata su base Auditel ha registrato un consistente aumento da parte dei minorenni del ricorso ai mezzi di comunicazione classici ma soprattutto social. In primis la televisione con un bacino che si è sensibilmente allargato. I risultati evidenziano che, mediamente, 6 giovani telespettatori su 10 (60%) seguono soprattutto le trasmissioni della fascia oraria del preserale, mentre meno di 1 su 2 (49%) assiste ai programmi della fascia protetta (dalle ore 16 alle 19). Con l’esplosione del conflitto il consumo nelle fasce preserali è subito un incremento del 9% mentre la quota under 18 che guarda i telegiornali generalisti e speciali dedicati alla guerra è aumentata del 9% Ma il picco si registra con le edizioni on line con un aumento del 15%. I tg con un profilo più giovanile sono ‘Studio Aperto’ e il ‘Tg 5’ la cui quota di consumo dei minori è aumentata rispettivamente del 8% e del 7% (sull’on line del 14% e del 17%). Anche il Tg2 registra un aumento del target giovanile del 6 pc (12% sull’on line). Anche le reti all news come Sky tg 24, Rai News, e Tgcom24 hanno registrato un aumento del consumo under 18 in media del 3-4% (sull’on line ben dell’8%). Ma il vero picco è avvenuto, secondo la ricerca, su internet. I minori che si informano sui canali e sui social della rete sono aumentati mediamente del 45%. Il social più gettonato per seguire video sulla guerra è di gran lunga Instagram con un aumento del consumo del 45% secondo il campione analizzato. A seguire Tik Tok con un aumento del 33% dei consumi di video inerenti al conflitto ucraino. A seguire Youtube con un +22% Snapchat +19 e Facebook +12. Lo scambio di video di guerra su Whatsapp nell’ultima settimana è aumentato ben del 33%.

La ricerca segnala anche che c’è un altissimo consumo anche di video falsi o tratti da videogame pubblicizzati anche nei media mainstream. Il video di un giovane uomo e di una giovane donna a cui qualcuno cosparge il viso di sangue finto, come presunta prova che non c’è nessuna guerra in Ucraina e che le vittime civili del conflitto girato sul set della serie tv “Contamin” nel 2020 in Ucraina è stato visto 22 milioni di volte. Un altro video mostra un giornalista televisivo che sta facendo una diretta davanti a file di cadaveri chiusi in sacchi di plastica: mentre lui parla, uno dei corpi alle sue spalle comincia a muoversi, qualcuno apre il sacco e il presunto cadavere si rivela vivo e vegeto. Diffuso attivamente da profili online pro-Cremlino è stato visto 9 milioni di volte da utenti minori. 15 milioni di visualizzazioni anche per una foto di Steven Seagal al fianco delle forze speciali russe. 30 milioni per un videogioco ‘Ama3’ che racconta di un bombardamento della contraerea ucraina. Complessivamente, gli under 18 che seguono le vicende della guerra in Ucraina su mezzi tradizionali e digitali in modo costante sono 3 milioni. Nel 75% dei casi queste notizie vengono ‘consumate’ tramite cellulare o smartphone. Nel 55% attraverso i media tradizionali. Un buon 44% consulta siti di informazione o social usando il PC.