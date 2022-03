Guerra in Ucraina, feroce battaglia intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Ore di paura, poi l’annuncio: “nessuna fuga di radiazioni” [VIDEO]

4 Marzo 2022 09:45

Guerra in Ucraina: ennesima notte di guerra, i russi hanno bombardato nella notte la centrale nucleare di Zaporizhzhia

Prosegue con forza e senza tentennamenti L’offensiva militare russa in Ucraina, con bombardamenti e città sotto assedio. Al centro della battaglia la centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa. Nel corso degli scontri è scoppiato un incendio fuori dal perimetro della centrale, poi messa in sicurezza. Le fiamme fortunatamente non hanno interessato strutture essenziali, e non sono stati segnalati cambiamenti nei livelli di radiazioni, sottolinea l’Agenzia internazionale per l’energia atomica.

Nessuna vittima nell’incendio della centrale

L’incendio alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, ora sotto controllo russo, è stato domato alle 7:20 italiane e non ha causato alcuna vittima. Lo conferma una nato dello Stato maggiore dell’esercito ucraino.

Aiea: “nessun cambiamento nei livelli di radiazioni”

Le autorità di controllo ucraine hanno informato l’Aiea che non è stato segnalato “nessun cambiamento nei livelli di radiazioni nel sito della centrale di Zaporizhzhia”.

Kiev: “i russi hanno subito perdite su tutti i fronti”

Nel nono giorno dell’offensiva russa in Ucraina, le forze armate di Mosca “hanno subito perdite su tutti i fronti”. Lo riferisce lo Stato maggiore ucraino.

Kiev: “russi hanno preso controllo centrale nucleare Zaporizhzhia”

Le forze militari russe hanno preso il controllo della centrale nucleare a sei reattori della città di Enerhodar, nell’oblast di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa. Lo riferiscono le autorità ucraine citate dai media internazionali.