17 Marzo 2022 18:32

Green Pass, le parole di Massimo Garavaglia al termine del Cdm sulla road map per il superamento delle restrizioni Covid

“Ho chiesto ufficialmente 500 milioni al ministero della Salute per i danni recati in aprile” al turismo, con “i due ponti rovinati, quello di Pasqua e quello del 25 aprile“. Cosi’ all’ANSA il ministro Massimo Garavaglia al termine del Cdm che ha approvato la road map per il superamento delle restrizioni Covid. In cdm la Lega aveva proposto di anticipare l’addio del green pass al 15 aprile.