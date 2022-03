Green Pass, l’associazione degli insegnati: “continuare a tenerlo obbligatorio è assurdo, dal 1° aprile tornare alla normalità”

9 Marzo 2022 17:36

“Non ci sono più le condizioni per mantenere obblighi e restrizioni”, afferma il segretario Pacifico

“Continuare a rendere obbligatorio il ‘certificato verde’ sarebbe una scelta sbagliata perché non ci sono più le condizioni per mantenere obblighi e restrizioni. Ce lo dicono i dati anche della curva dei contagi delle terapie intensive, anche per effetto della nuova variante Omicron. Pertanto ribadiamo la necessità, dal 1 aprile, di uscire dallo Stato di emergenza e di ritornare alla normalità”. A dirlo è il segretario dell’Anief (Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori), Marcello Pacifico.