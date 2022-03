Grave incidente sulla Messina-Catania: auto si ribalta, traffico in tilt sull’A18

26 Marzo 2022 18:34

Grave incidente nel pomeriggio sull’A18 Messina-Catania. Un’auto si è ribaltata, come si evince dalla foto a corredo dell’articolo, per causa ancora in corso di aggiornamento. A causa del sinistro si registrano code tra lo svincolo di Acireale e quello di Giarre in direzione Messina.