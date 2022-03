Silvio Berlusconi di nuovo papà a 86 anni? Il gossip impazza: Marta Fascina sarebbe incinta

26 Marzo 2022 16:41

Silvio Berlusconi potrebbe diventare nuovamente papà all’età di 86 anni: il gossip impazza, dopo il matrimonio con Marta Fascina, la giovane compagna potrebbe essere incinta

Dopo il “matrimonio non matrimonio” celebrato in privato con la giovane compagna Marta Fascina, Silvio Berlusconi sarebbe pronto a diventare nuovamente papà. Condizionale d’obbligo, visti gli 86 anni del Cavaliere che però, secondo il diretto di “Novella 2000”, Roberto Alessi, sarebbe pronto a mettere al mondo un altro figlio, il sesto per l’esattezza. Per la compagna 32enne reggina, nativa di Melito di Porto Salvo, sarebbe il primo figlio. La coppia è innamoratissima, i 54 anni di differenza non sono un problema, così come non lo sarebbe l’età del leader di Forza Italia che, secondo Alessi: “non è certo uno che ha chiuso con l’argomento, è pieno d’energia“. Al momento non è arrivata nessuna conferma o voce ufficiale, nè alcuna smentita. Alcune fonti di Forza Italia però avrebbero bollato la notizia come fake news.