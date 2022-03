24 Marzo 2022 09:31

Giustizia, Sen. D’Angelo (M5S): “In arrivo a Messina 6 nuovi giudici grazie alle piante organiche flessibili. Passo importante per l’efficienza degli uffici giudiziari della nostra città”

E’ stato firmato dalla Ministra Marta Cartabia il decreto sulle piante organiche flessibili distrettuali, a supporto degli uffici giudiziari impegnati con gli obiettivi di smaltimento dell’arretrato, fissati con il Pnrr. Su tutto il territorio nazionale sono 179 i magistrati destinati alle piante organiche flessibili, uno strumento istituito dalla legge 160 del 27 dicembre 2019, per andare incontro a specifiche esigenze degli uffici giudiziari. A Messina, in particolare, è previsto l’arrivo di 6 nuovi magistrati. “Questi nuovi giudici che arriveranno a Messina daranno una boccata d’ossigeno a quella che è una pianta organica che rimane ancora carente e potranno dare il loro prezioso contributo per portare avanti il contenzioso che grava sugli uffici giudiziari della nostra città”, dichiara la senatrice messinese Grazia D’Angelo (M5S), membro della Commissione Giustizia di Palazzo Madama. “E’ importante ricordare che il percorso sulle piante organiche flessibili a supporto degli uffici giudiziari è stato fortemente voluto dal MoVimento 5 Stelle ed era, infatti, stato avviato dall’ex ministro Bonafede. Si tratta di un passo fondamentale e concreto per rendere più efficienti gli uffici giudiziari, da troppo tempo in sofferenza per l’enorme mole di lavoro, necessario per raggiungere gli obiettivi fissati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza”, conclude la senatrice D’Angelo.